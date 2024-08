Manovra | Salvini confermeremo misure e faremo anche di più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) "Con la legge di bilanciolein vigore quest'anno e, compatibilmente con le risorse a disposizione,di più". Lo ha detto, in una intervista a 'ilSussidiario.net', in occasione della sua presenza, oggi, al Meeting di Rimini, il vicepremier, Matteosecondo cui "sarà riconfermatonel 2025" il taglio del cuneo contributivo.ha inoltre sottolineato che sul fronte del sostegno alle famiglie sono state varate "che spiegano bene la trasversalità dell'azione del governo. Ma ce ne sono tre, tra le tante, che stanno più a cuore alla Lega: l'esonero totale dei contributi previdenziali per le mamme lavoratrici con due o più figli, l'estensione del congedo parentale retribuito all'80% e il rafforzamento del bonus asilo nido"