M5S scontro Grillo-Conte Parla il commercialista di Beppe | Il simbolo è suo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nadasi all'Adnkronos: "Assemblea costituente? Non ci sono i delegati Scissione? Non so, quelli del garante sono pilastri invalicabili" Non solo il doppio mandato. Al centro dellotrae Giuseppec'è anche il futuro deldel Movimento 5 Stelle: per il garante e co-fondatore del M5S, il nome e il vessillo