LIVE – Napolitano-Kasnikowski secondo turno qualificazioni US Open 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildelledegli US(cemento outdoor). Il tennista azzurro all’esordio ha ottenuto una bella e convincente vittoria ai danni del tedesco Yannick Hanfmann, recente semifinalista nell’ATP di Gstaad e giocatore al momento all’interno della top-100 del ranking mondiale. Ora il nostro rappresentante andrà a caccia dell’accesso al round decisivo: l’ostacolo è il polacco, che al debutto ha eliminato lo statunitense di origini messicane Emilio Nava. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Passaro e Grenier pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali).