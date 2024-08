Little Nightmares III ci mostra l’amicizia in un trailer

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Direttamente dalla Opening Night della Gamescom, arriva il nuovodiIII evidenzia il lavoro di squadra etra Low e Alone mentre risolvono vari enigmi e fuggono dalle tante minacce del Nowhere, oltre a offrire un primo sguardo sulle nuove ambientazioni e sui nuovi abitanti della Spirale.III segue le avventure di Low e Alone mentre cercano di fuggire dal Nowhere. Intrappolati nella Spirale, un insieme di luoghi inquietanti, i due amici dovranno collaborare per sopravvivere a questo mondo pieno di pericoli ed evitare minacce ben peggiori in agguato tra le ombre.Per la prima volta nel franchise,III non solo consentirà ai giocatori di farsi largo nella Spirale da soli con un compagno gestito dall’IA, ma anche in una modalità cooperativa online per due giocatori in compagnia di uno dei propri amici.