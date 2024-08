L’Italia un paese con quasi più case che persone | un mercato immobiliare in continua crescita

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2024)si conferma una nazione fatta di mattone e per il mattone. L’ultimo rapporto dell’Osservatorio del, attraverso il volume “Statistiche catastali 2023”, ci restituisce una fotografia inequivocabile: 35,6 milioni di abitazioni su59 milioni di abitanti. Dueogni tre. Un numero che fa riflettere, specialmente in unin cui l’acquisto della casa rimane, l’investimento sicuro, e spesso irraggiungibile, degli italiani. Aosta, Sondrio e Savona: i regni delle secondeCurioso è il caso di Aosta, Sondrio e Savona, dove le abitazioni superano la popolazione. Qui, la tendenza alla proprietà sembra essersi spinta oltre la necessità abitativa: chi non possiede una seconda casa, probabilmente ne possiede una terza.