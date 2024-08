L’Italia auspica una fase di allentamento delle condizioni monetarie europee

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Serve dare “respiro” all’economia europea.si fa promotrice di misure meno restrittive. Per la Bce “la fine della restrizione monetaria è già iniziata” con il taglio dei tassi deciso a giugno. Lo ha affermato il governatore della Banca d’Italia e membro del Consiglio Bce Fabio Panetta. “Credo sia ragionevole aspettarsi che si vada, da qui in avanti, verso unadi– ha spiegato -, perché l’inflazione sta scendendo e l’economia mondiale sta rallentando”. A chi gli chiedeva sesse una riduzione dei tassi di interesse alla prossimo direttivo della Bce in programma a settembre, ha risposto. “Ovviamente lo auspico”.