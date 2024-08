L’importanza del lavoro di gruppo a scuola | benefici dell’apprendimento cooperativo

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ildio Cooperative Learning è una metodologia didattica in cui gli studenti lavorano in piccoli gruppi per raggiungere un obiettivo di apprendimento comune, guidati dall’insegnante. La cooperative learning può essere adottata aper gli studenti di qualsiasi età, a partire dai bambini più piccoli fino ad arrivare ai ragazzi delle scuoledeldiIl Blog di Giò.