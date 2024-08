Legge di Bilancio dalle tasse alle pensioni | tutte le richieste dei partiti

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 21 Agosto 2024, 14:03 La prossimadisi preannuncia complessa ma non impossibile. Idi maggioranza stanno delineando le loro priorità politiche e leda portare avanti, evidenziando divergenze su come destinare le risorse disponibili. Tuttavia, c’è un consenso generale sul mantenimento di misure chiave come il taglio L'articolodiledeiproviene da Il Difforme.