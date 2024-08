Le tendenze moda più forti su Pinterest rivelano la nostra voglia di creatività

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) «Sai quel che diceva quel tale? In Italia per trent’anni sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, carneficine. Ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non ci fu che amore fraterno. Ma in cinquecento anni di quieto vivere e di pace che cosa è venuto fuori? L’orologio a cucù», è la celebre battuta di Orson Welles alla fine de Il terzo uomo, (1950), spesso citata per avvalorare la tesi che i periodi di crisi facciano emergere la. Il report delledell’autunno 2024 secondosembra allinearsi a questa ipotesi. E la mania per il DIY (fai da te) emersa durante una pandemia che ormai ci sembrava lontanissima, insieme alladi vestire in modo originale, tornanoin quest’estate in cui l’instabilità geopolitica spaventa anche i paesi in pace e in cui il Covid è tornato a colpire.