Le Colture il nuovo racconto del Prosecco

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’azienda della famiglia Ruggeri nel cuore dell’area Docg di Valdobbiadene non si accontenta del successo globale dello spumante da uve Glera ma punta alla massima qualità possibile e a un’espressività non banale. Prova ne sia in particolare il vibrante ValdobbiadeneSuperiore Docg Extrabrut Rive di Santo Stefano Gerardo 2022