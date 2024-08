Lazio Dia | È importante essere qui Riscatto? Prima penso a QUESTO per me è un bello step

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Boulaye Dia è intervenuto per parlare nelle vesti di nuovo giocatore della. Ecco le sue dichiarazioni Boulaye Dia ha parlato ai microfoni di LSC. Ecco le parole dell’ex attaccante della Salernitana, ora proprio alla– «Per me èarrivare alla, è unqui. Per me vuol dire tanto.voglio