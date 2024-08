Lavoro Hannappel PMI | Dall’equal salary alla formazione così puntiamo su donne e giovani

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il presidente e ad di Philip Morris Italia è intervenuto ad un panel del Meeting di Rimini "Siamo stati la prima azienda in Italia certificata equal. Tutti parlano di gap salariale, ma bisogna colmarlo e oggi non tutti lo fanno. Questo è un limitepresenza femminile in azienda". Il secondo tema è quello