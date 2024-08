Latina Picchia e minaccia la madre finisce in manette una 53enne

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– I poliziotti della squadra volante nel pomeriggio del 19 agosto, hanno tratto in arresto una, indiziata di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione della sala operativa, allertata dalla vittima per una lite in corso con la propria figlia. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato L'articololainunaTemporeale Quotidiano.