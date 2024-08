L’apocalisse informatica nel primo pazzo trailer di Y2K

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A24 ha diffuso in rete nei giorni scorsi ildi Y2K, il film che porta al cinema una terrificante, quanto bizzarra, apocalisse. Diretto da Kyle Mooney, e scritto da Evan Winter, il film Y2K prende ispirazione dalle paure legate al bug informatico ipotizzato dagli esperti alla vigilia del capodanno 2000 per raccontare la bizzarra disavventura di un gruppo di adolescenti costretto a trovare la sopravvivenza durante una mortale apocalisse. Il film conta un cast giovanissimo formato da Jaeden Martell (IT), Rachel Zegler (Biancaneve), Julian Dennison, il musicista The Kid Laroi, il frontman dei Limp Bizkit Fred Durst.