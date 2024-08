Ladri braccati dai carabinieri finiscono nel fosso e si dileguano Cercavano obiettivi da colpire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)inseguiti nella nottein un, ma escono indenni dall’incidente e poi riescono a dileguarsi. La notte scorsa, poco dopo le tre, una pattuglia didel Radiomobile di Crema ha intercettato sulla strada provinciale “Bergamina“ un pick-up Toyota con a bordo due uomini. I due, quando hanno visto i militari, si sono allarmati, hanno esitato nella marcia del loro mezzo, rallentando visibilmente quasi a significare che non sapessero quale via prendere e questo ha dato nell’occhio aiche hanno rilevato il numero di targa del pick-up ed eseguito un rapido controllo, scoprendo velocemente che il mezzo risultava rubato il giorno prima a Biassono (Mb). Di qui isi sono adoperati per fermare il mezzo e sono saliti sulla loro vettura di servizio.