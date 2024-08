La Russia di Putin nuovo paradiso anti neoliberale

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Finalmente tutte le persone che si sentono oppresse dal neoliberismo che domina in occidente potranno trovare un porto sicuro dove riparare: la. Un po’ come l’Unione sovietica era la Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti