La battaglia di Kamala Harris per sconfiggere il fenomeno del Glass Cliff

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilè quelin cui le donne vengono promosse in ruoli di leadership solo quando un’organizzazione è in crisi, esponendole a maggiori rischi di fallimento. Il caso dievidenzia la persistenza di ostacoli strutturali che richiedono una profonda trasformazione sociale e culturale per garantire un’autentica equità