Juventus il saluto di Rugani | la lettera del difensore ai tifosi e al club

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Laha ufficializzato la cessione di Danieleall’Ajax. Il calciatore non rientrava nei piani dell’allenatore Thiago Motta e l’intesa con ilolandese è stata raggiunta in prestito. “Ci tenevo a fare questo post per salutare e ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni bianconeri. Qua sicuramente lascio un pezzo importante di cuore e di vita perciò non posso che augurare il meglio alla società, a tutte le persone che ho conosciuto, ai miei compagni e aiche ci hanno supportato in questi anni. Con l’orgoglio di aver sempre dato tutto me stesso per questa maglia, è il momento adesso di voltare pagina per una bellissima e stimolante nuova avventura. Grazie. Grazie a tutti”. Così su Instagram Danielenel giorno dell’ufficialità del suo passaggio in Olanda.