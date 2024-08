Jennifer Lopez chiede il divorzio a Ben Affleck dopo due anni di matrimonio finita la storia d’amore tra i due

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Le voci di una crisi tra Bencircolavano da mesi ed erano sempre più insistenti. Ambienti vicino alla coppia non nascondevano che i due divi vivevano separati da tempo, almeno dallo scorso marzo. A luglio lei era agli Hamptons, lui invece in California. E avevano messo in ve