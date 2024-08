Ius Scholae Piantedosi chiude | Italia già prima per concessioni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 21 agosto 2024) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, da parte del ministro dell’Interno Matteo, c’è una netta chiusura sullo Ius. Una posizione che deriva da un’analisi del Viminale sulla cittadinanza basata su dati Eurostat. Come ha ricordato il ministro al Meeting di Rimini, l’è il Paese che ha concesso più cittadinanze in Europa ma il Parlamento è sovrano e il dibattito è legittimo. ”Nella sequenza decennale, siamo il Paese al primo posto perin termini assoluti di cittadinanze che diventano un numero ancora più importante se lo si rapporta al numero della popolazione residente complessiva e ancora più al numero dei cittadini stranieri residenti – ha detto-. In alcuni casi arriviamo in quest’ultimo calcolo a quasi il doppio rispetto a paesi importanti come Germania o Francia”.