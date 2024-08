IPhone 16 e nuovi AirPods | tutte le novità dell' evento Apple di settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Con l'avvicinarsi'autunno, il mondoa tecnologia si prepara per uno degli eventi più attesi'anno: la presentazione16 di. Come da tradizione, l'si terrà a, e le aspettative sono altissime. Ecco un'analisi dettagliatae voci ee anticipazioni che circolano sul prossimo keynotea casa du Cupertino. Design e innovazioni Le indiscrezioni suggeriscono chepotrebbe introdurre un design completamente nuovo per l'16. Tra lepiù discusse c'è l'ipotesi di un design "a conchiglia", che potrebbe arrivare sul mercato non prima del 2026. Tuttavia, per il 2024, ci si aspetta un'evoluzione del design attuale, con miglioramenti nelle dimensionio schermo e una riduzionee cornici. Nuove funzionalità tecnologiche Un altro aspetto su cui si concentrano le voci riguarda le funzionalità tecnologiche avanzate.