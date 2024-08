Incidente montagnaun morto nel Cuneese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 21 agosto 2024) 11.00 Graveper una cordata di alpinisti in Valle Gesso, nel, durante la scalata dello spigolo Vernet alla cima della Nasta. Per cause ancora da accertare, durante la salita un uomo è precipitato, mentre una donna è rimasta appesa alla sosta. Soccorso sul posto, l'uomo purtroppo è deceduto, mentre la donna è stata portata in ospedale, con un infortunio poco grave.