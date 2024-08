Inchiesta della Procura europea sulla maxi diga per turbativa d’asta Toti a Spinelli un anno prima che fosse aggiudicata la gara | Vince Webuild

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Gli accertamenti dell’Eppo sull’opera da un miliardo e 300 milioni finanziata dal Pnrr. Accertamentifinanza coordinati dai due magistrati italiani in forza alla Ue. Acquisti atti dell’indagine per corruzione in Liguria e il dossier Anac