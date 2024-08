In aumento i prezzi delle stanze a Milano | è la città più costosa d’Italia con circa 650 euro al mese

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Non si ferma la corsa deiin Italia. In testa, dove una singola costa in media 637al, indel 4 per cento rispetto al 2023. Un affitto proibitivo che evidentemente scoraggia la domanda da parte dei fuorisede, in diminuzione qui dell'1 per cento nel giro di 12 mesi.