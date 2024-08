Imola tenta di strangolare il figlio 16enne | arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 21 Agosto 2024, 15:25 Un normale pomeriggio in un bar di, in Emilia Romagna, si è trasformato in un incubo ad occhi aperti per un giovane ragazzino di soli 16 anni. Mentre si trovava all’interno del locale, infatti, sarebbe stato raggiunto da suo padre con cui avrebbe scambiato qualche parola. Non L'articolodiilpertoproviene da Il Difforme.