Il vaffa finale di Conte a Grillo | Non comandi tu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'elevato declassato al ruolo di grillino semplice. Siamo all'ultimo atto della sfida tra Beppe, il comico fondatore, e Giuseppi, l'avvocato cooptato da M5s a Palazzo Chigi e che in cinque anni si è preso il Movimento, con l'obiettivo già quasi realizzato di trasformarlo in partito popolar-personale. Chi diferisce, diperisce, è la morale. «Il momento è cruciale, non smarriamo la rotta» scrive il fondatore sul suo blog, definendosi «garante e custode dei valori fondamentali dell'azione politica» e specificando che «il simbolo, il nome M5s e la regola del limite dei due mandati sono i tre pilastri non negoziabili del Movimento».