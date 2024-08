Il silenzio degli indecenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A sinistra ilè d'oro. Anche quando il tacere viene interrotto dal rumore della propaganda. Prenderò tre casi esemplari dalla cronaca. Il primo caso è quello del cortocircuito tra informazione, magistratura e politica. Tema antico che per il Partito democratico e i suoi alleati non esiste. Qui pensiamo invece che sia un problema che altera il gioco democratico e danneggi chiunque - anche a sinistra - tenti di riformare le istituzioni, a cominciare dal settore della giustizia. Secondo l'opposizione le preoccupazioni di Giorgia Meloni su un disegno rivelato da Alessandro Sallusti sul Giornale - per indagare la sorella Arianna Meloni e destabilizzare la maggioranza sono infondate, frutto del “vittimismo” della premier.