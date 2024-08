Il Piacere della lettura incontra Navid Carucci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il romanzo parla di Jahanara, la primogenita di Shah Jahan, il più sfavillante fra gli imperatori moghul, venerato in patria e all’estero e perfino ritratto da Rembrandt. Ma una malattia del sovrano mette in crisi gli equilibri di corte e scatena i suoi quattro figli maschi l’uno contro l’altro nella lotta per il potere. Le tre figlie, ciascuna con il proprio fratello favorito, precipitano a loro volta nella rivalità