Il naufragio del Bayesian occupa i media dei migranti morti nel Mediterraneo si sanno solo numeri

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Dalla Costa Concordia, al Titan, imploso a quattromila metri di profondità, sino al recentedella barca a velaa Palermo. Naufragi che hannoto eno la cronaca e le aperture dei telegiornali. Il racconto dei soccorsi, la disperazione dei familiari, le storie deie dispersi. Naufragi ed incidenti in mare in cui sono morte 43 persone. Pochi, però, si ricordano i naufragi che in questi ultimi dieci anni hanno causato la morte di oltre 30.000 persone del Mare. Sicuramente è chiara e visibile un’asimmetria tra questi naufragi e il dramma quotidiano delle personesulle rotte del. Un’asimmetria sia nella copertura da parte dei, ma anche per quanto riguarda le operazioni di soccorso, le tecnologie messe a disposizione per la ricerca e il recupero.