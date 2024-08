Il commiato di Sven Goran Eriksson colpito da un tumore al pancreas | Vivete la vita fino in fondo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Come un congedo, affidato ad una docuserie, nella quale intervengono i suoi ex giocatori, stelle di prim'ordine del firmamento calcistico, ma anche l’ex fidanzata, i familiari più stretti, a conferma della"movimentata» di, in eterno bilico tra sport e gossip, amore per il calcio e per le belle donne, e che oggi - nonostante la sua condizione di malato terminale per un