Ho navigato il sito di M5s e l’ho trovato entusiasmante O forse stavo sognando

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) di Roberto Zambelli L’altra sera, dopo tanto tempo che non lo facevo, ho deciso di aprire e navigare come cittadino e non come iscritto neldel M5S-2050 e hoquesta navigazione piacevole ed: – Motore di ricerca ben fatto e funzionante al meglio.