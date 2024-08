Ho avuto una bella vita non siate tristi per me | l’addio di Sven-Göran Eriksson

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 agosto 2024 – “Houna. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo ma lariguarda anche la morte. Dovete imparare ad accettarla, per quello che è. Speriamo che alla fine la gente dica: ‘Sì, era un brav’uomo’. Ma non tutti lo diranno, spero che mi ricorderanno come un uomo positivo“. Lo dice l’ex allenatore della Lazio-Goranin un documentario su Amazon Prime intitolato ‘’, nel quale il tecnico svedese ha lasciato un messaggio d’addio per quando verrà a mancare. Lo scorso gennaio l’annuncio di avere un cancro incurabile al pancreas e che gli rimaneva circa un anno di. In questi mesi ha fatto il giro di alcuni degli stadi più importanti della sua carriera: dall’Olimpico di Roma ad Anfield Road, fino a quelli di Benfica e Sampdoria, per prendersi l’affetto di tutti i suoi tifosi. “Nondispiaciuti. Sorridete.