Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 21 agosto 2024)live dellatraoggi, mercoledì 21 agosto Mentre il premier Benyamin Netanyahu ha comunicato la morte di sei ostaggi rapiti da, l’esercito di Tel Aviv ha bombardato un’ex scuola provocando la morte di almeno 10 persone. Secondo il governo israeliano sarebbero 73 gli ostaggi ancora vivi in mano ad. Proprio i parenti degli ostaggi hanno accusato il primo ministro Netanyahu di aver abbandonato gli ostaggi al loro destino. Netanyahu, infatti, ha detto di non essere sicuro che ci sarà un accordo sul cessate il fuoco aggiungendo che “non lascerà il corridoio di Filadelfia e il corridoio di Netzarim in nessuna circostanza”. Di seguito ledi oggi, mercoledì 21 agosto 2024, sullatraa Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.Notizia in aggiornamento