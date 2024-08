Grillo non vale uno | volano scintille con Conte

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’ex comico, con un post sul suo blog, di fatto smonta l’evento costituente promosso dall’ex premier: «Simbolo, nome e regola del secondo mandato non sono negoziabili». La replica: «Tutto può essere discusso, in questo processo non ci sono gerarchie».