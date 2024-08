Gli animali domestici allungano la vita | lo dice la scienza!

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È un vero e proprio appello a non abbandonare gliin estate quello di Alberto Angela. Il conduttore ha condiviso su Instagram una riflessione sul fenomeno che, purtroppo, ogni anno in estate si ripete. L’abbandono è il destino di moltiquando i loro padroni vanno in vacanza. Angela aggiunge una ragione in più per non abbandonarli: una spiegazione scientifica. «la».