Giubileo 2025 | Regione Lazio stanzia i fondi per la riqualificazione e l’efficientamento dei Comuni

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– Via libera dalla Giunta regionale alle modalità di finanziamento per gli interventi deidelin occasione delle celebrazioni deldella Chiesa cattolica. Si tratta di un unico contributo fino a 125mila euro per l’ente locale proponente, volto a sostenere le progettualità riguardanti la, l’adeguamento degli impianti tecnologici, L'articoloper ladeiTemporeale Quotidiano.