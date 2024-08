Giovane trovato morto in un fossato nel Reatino era scomparso da giorni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 21 agosto 2024) E’ statoil, nella notte tra il 17 e il 18 agosto, da Santa Rufina di Cittaducale, in provincia di Rieti. Il corpo senza vita di Lorenzo Colasanti , 23 anni, era vicino alla sua auto, una Ford Fusion, finita in un, nei pressi della motorizzazione di Rieti . Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e agenti della polizia municipale. Indagini sono in corso.