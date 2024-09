Gigione cade dal palco durante un concerto | come sta?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ieri, martedì 20 agosto, una serata di fea Baia Felice, nel Casertano, si è trasformata in un’avventura per il celebre cantante napoletanoun’esibizione in piazza, ilha ceduto improvvisamente, facendore l’artida un’altezza di circa un metro. Il pubblico è rimasto con il fiato sospeso mentre il personale di servizio si è precipitato a soccorrere il 79enne cantante. Le condizioni didopo la caduta Fortunatamente, la caduta non ha avuto gravi conseguenze., sebbene scosso dall’incidente, èto immediatamente portato nel backge per essere medicato. Dopo aver ricevuto le prime cure, ha deciso di tranquillizzare i suoi fan e ha ripreso l’esibizione interrotta, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria professionalità.