Folorunsho | ecco il piano della Lazio per strappare il sì del Napoli

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lanon molla Michael: ildei biancocelesti per arrivare al centrocampista in uscita dalCome riporta Il Messaggero, Claudio Lotito ha una strategia precisa nel calciomercatoper cercare di arrivare a, centrocampista in uscita dale con un accordo totale proprio con i biancocelesti già da diversi giorni. De Laurentiis lo valuta 12 milioni di euro