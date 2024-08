Folorunsho alla Lazio | l’affare è quasi concluso attese solo le ultime formalità

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Lotito e De Laurentiis stanno definendo gli ultimi dettagli dell’accordo che porterà: prezzo fissato a 12 milioni. Michael, centrocampista di proprietà del Napoli, è a un passo dal trasferimento. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa tra le due squadre è ben avviata e sembra essere ormai in dirittura d’arrivo., cresciuto a Formello e noto per le sue ottime prestazioni con il Verona e la Reggina, ha già dato il suo assenso al trasferimento. Il giocatore, entusiasta all’idea di tornare, ha chiarito che non considera altre opzioni e che la trattativa è ormai in mano alle due società. Il presidente della, Claudio Lotito, è pronto ad affondare il colpo, mentre il Napoli, rappresentato da Aurelio De Laurentiis, ha fissato il prezzo del centrocampista a 12 milioni di euro, bonus inclusi.