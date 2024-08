Firenze | si offrono di aiutarla a cambiare la ruota dell’auto e poi la derubano

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La Questura dimette in guardia su una nuova tecnica messa in atto per derubare donne sole al volante. Due uomini si sono offerti di aiutare una cinquantenne aladell'auto ieri pomeriggio, 20 agosto 2024, tra Novoli e Peretola. Poi l'hanno derubata L'articolo: sidilae poi laproviene daPost.