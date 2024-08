Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Nico-Juve fumata grigia | servono 40 milioni Avanti sul fronte Arthur-Kostic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Firenze, 21 agosto 2024 –adagio, ma pur sempreGonzalez e lantus si sono già stretti la mano da tempo, ma Rocco Commisso non ha ancora dato il via libera alla cessione. Nella giornata di ieri è andato in scena il primo incontro (in videoconferenza) fra i dirigenti dei due club, dopo il lavoro degli intermediari delle scorse settimane. Lacontinua a chiedere 40di euro, lantus è ferma a 30 più 5 di bonus. Incontro interlocutorio, anche se l’entourage del calciatore sperava potesse essere già risolutivo. Laè stata, con le parti che si aggiorneranno di nuovo nella giornata di oggi. Anche perché Motta vorrebbe il calciatore già a disposizione per la trasferta di lunedì sera a Verona. Difficile al momento stabilire i tempi. Quel che è certo è che lanon deroga dalla sua posizione.