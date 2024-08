Festival Emergency a Reggio Emilia tre giorni per parlare di ' persone'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (Adnkronos) - Bellezza e impegno alla quarta edizione deldi, in programma dal 6 settembre all'8 settembre, a. Quest'anno il filo conduttore dell'evento organizzato dall'associazione fondata da Gino Strada saranno “Le”: che cosa unisce una persona all'altra? Che cosa le divide? In quale momento si diventa “comunità”? Quando le comunità sono capaci di generare cambiamento? Le sfide globali del nostro presente possono dividere leoppure spingerle a maturare la consapevolezza dell'appartenenza a un'umanità comune. Una convinzione che anima l'azione della Ong che garantisce il diritto alla cura “una persona alla volta”, per dirla con le parole del suo fondatore.