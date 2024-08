Eriksson stampa Uk pubblica toccante messaggio d’addio | Prendetevi cura di voi stessi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Londra, 21 agosto 2024 – La notizia ha scosso il mondo del calcio negli ultimi mesi. Lo scorso gennaio Sven-Goran, 76enne ex allenatore tra le altre della Lazio vincitrice dello scudetto 2000 e della nazionale inglese, aveva rivelato di convivere con un tumore al pancreas in fase terminale e che “nel migliore dei casi” gli sarebbe rimasto un anno da vivere. In attesa dell’uscita del documentario biografico di, intitolato ‘Sven’ e che verrà distribuito da Amazon Prime, il Daily Mail ha estrapolato da esso eto un suoalla vita. Nella pellicola l’allenatore sarà omaggiato anche da suoi ex calciatori come Wayne Rooney e David Beckham. Il“Ho avuto una bella vita, sì. Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la morte.