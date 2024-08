Entra in una casa per rubare ma si mette a leggere libro

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Erato in un appartamento di una palazzina del quartiere romano di Prati perma, dopo aver visto unnella stanza del proprietario, si è seduto sul letto pered è stato scoperto.Il ladro, un 38enne italiano, è stato arrestato dalla polizia arrivata in via Carlo