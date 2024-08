Ellen Burstyn riceverà il Liberatum Pioneer Award alla Mostra del Cinema di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'attrice premio Oscar verrà premiata per la sua carriera e per il «suo eccezionale contributo nel far progredire la società attraverso l'arte» il 4 settembrePalazzina Grassi, nel corso di una serata speciale, organizzata dall'organizzazione culturalein collaborazione con il mecenate Aaron Roni Neumark, in cui saremo presenti anche noi di Vanity Fair