Eccellenza Fabriano Cerreto oggi test col Moie Vallesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Si gioca aD’Esi alle 18, prove generali in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia col Matelica, 21 agosto 2024 – Ilè nel pieno della preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia contro Matelica, l’1 settembre alle 15.30 all’Aghetoni. Questo pomeriggio alle 18 si gioca ad’Esi contro ile poi sabato alle 18 a Camerino.