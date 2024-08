È morto Roberto Bonetti che con il boero ha reso grande la sua fabbrica di cioccolato

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È scomparso all'età di 95 anni, inventore delovvero l'iconico cioccolatino con la ciliegia dentro. A lui si deve la creazione, nel 1959, della storica azienda cremonese di produzione cioccolatiera Witor's poi acquisita nel 2021 dalla società 21 Invest di Alessandro Benetton. La sua "di" In queste ore sono in molti a ricordare sui social la sua passione per il lavoro e per l'imprenditoria che lo ha portato, passo dopo passo, a costruire una delle realtà dolciarie italiane più conosciute al mondo. La sua storia imprenditoriale inizia a Cremona nel 1959 quando, da trentenne intraprendente, decise di aprire unadipur non avendo abbastanza soldi. Tre anni dopo arriva l'invenzione di quello che ancora oggi è uno dei prodotti di punta dell'azienda: il