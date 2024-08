Dramma in spiaggia | 70enne muore per un malore a Torre Mozza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) PIOMBINO – Giornata no per i bagnanti nella zona di Piombino. Oltre al rischio di annegamento di un ragazzo di 14 anni davanti a un villaggio turistico nella giornata di mercoledì 21 agosto si è registrato anche un decesso nella famosa e molto frequentatadi, nel territorio del comune di Piombino in provincia di Livorno. Un uomo di circa 70 anni ha avuto un. Nonostante gli interventi dei sanitari della Croce Rossa di Venturina Terme e nonostante sia stato anche allertato l’elisoccorso per verricellare un medico sul posto e per un successivo eventuale trasporto d’urgenza all’ospedale sono stati vani i tentativi di rianimazione. Alla fine delle manovre rianimatorie al dottore intervenuto sullanon è restato altro che constatare il decesso.