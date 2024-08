Dottoressa aggredita nel tarantino si dimette | Rischi elevati per donne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Ennesimo caso di aggressione ai medici. Ancora una volta è una donna a essere colpita, in questo caso unain servizio di guardia medica a Maruggio, in provincia di Taranto. Nei giorni scorsi, nella notte tra il 17 e il 18 agosto, i genitori di un bambino, accompagnato per un problema all'occhio e non soddisfatti dell'indicazione di consultare uno specialista, hanno pesantemente insultato e strattonato violentemente lache si è dovuta barricare nella stanza, riportando comunque un trauma alla spalla. Dopo l'episodio la donna, 32 anni, che ha avuto anche un attacco di panico in seguito all'aggressione, ha deciso dirsi. "Mi dimetto - ha detto ai giornalisti che l'hanno intervistata - a nome di tutte le. Di tutte lemedico che lavorano alle tre di notte e non hanno la possibilità di avere il compagno vicino.